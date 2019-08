Incendiu uriaș în București! O hală a ars în întregime | VIDEO

16:50

Noul an de studii va începe în toate instituțiile de învățământ general din țară luni, 2 septembrie. În acest an, administrațiile școlilor vor avea posibilitatea să decidă în mod individual ce activități vor organiza cu ocazia Primului sunet, transmite moldpres. Acestea vor putea fi organizate sub formă de careu tradițional, activități pe clase sau activități inovatoare.