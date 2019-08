Chișinău: O șoferiță a intrat cu mașina în trei automobile parcate. O femeie a fost transportată la spital (FOTO)

13:40

Entuziaștii din domeniul IT și din industria creativă pot activa într-o atmosferă de lucru ca-n Sillicon Valley, în incinta primul parc IT din țară - Digital Park. Acesta este un business hub specializat în IT, dar nu numai, în cadrul căruia se dorește constituirea unei comunități formată din developeri, designeri, arhitecți și freelanceri din domeniile creative. Mediul de lucru este cu adevărat deosebit, spațiile de birouri fiind de nivel A+.