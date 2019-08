Semnalele de îngrijorare de la Washington și „doza de scepticism” privind reforma justiției

09:50

Potrivit mai multor surse ucrainiene și agentiei Reuters, procurorul general al Ucrainei a anunțat că are loc un schimb de prizonieri cu Rusia și că este vorba de marinari retinuti in strimtoarea Kerci, ca și despre regizorul Oleh Sențov. Sențov a fost întemnițat sub acuzații de terorism și condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a criticat în public anexarea Crimeii sale natale de către Rusia în 2014. Acum doua zile un tribunal ucrainean a ordonat eliberarea temporară a ziaristului rus Kirill Vîșinski, șeful biroului din Kiev al agenției ruse RIA Novosti, acuzat că ar fi colaborat la propaganda Kremlinului împotriva Ucrainei. Presa a relatat în ultimele zile că Ucraina și Rusia ar urma să facă schimb de deținuți cu Sențov și Vîșinski.