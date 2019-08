Transportatori de pasageri de pe rutele interurbane, trași pe dreapta

11:40

Am privit cu sufletul la gură serialul american despre accidentul nuclear de la Cernobîl, dar câți dintre voi știu că și Moldova a fost un poligon de experimente monstruoase, desfășurate în fosta URSS? Este povestea pe care ne-o prezintă regizorul Dragoș Turea în pelicula „Grădina sovietică" – un documentar 100% moldovenesc, care îți va face […]