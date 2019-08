foto, video | Călătoresc și se amuză! Două elvețiene reproduc scene din The Simpsons în restaurantele din New Orleans

Două elvețiene călătoresc și se amuză reproducând în fotografii scene din The Simpsons. Katrin și Janine, fane devotate ale producției, își petrec timpul imitând eroii preferați. Fetele spun că au crescut cu acest desen animat. Astfel, au ales pentru proiectul lor episodul în care Homer Simpsons vizitează 54 de restaurante, le-au căutat pe Google și … Articolul foto, video | Călătoresc și se amuză! Două elvețiene reproduc scene din The Simpsons în restaurantele din New Orleans apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md