Noi incidente în Valea Uzului. „Vrem steagul secuiesc pe Parlamentul României”

Tinerii din Republica Moldova aflați la odihnă în tabăra de vară ,,ARC-2019”, desfășurată la Centrul de agrement din Sulina, județul Tulcea, nu sunt lăsați să coboare drapelul în bernă și să țină un moment de reculegere în contextul împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului criminal Ribbentrop-Molotov, care a dus la pierderea unei [&hellip The post Incident în tabăra de la Sulina: Tinerii din R. Moldova nu sunt lăsați să comemoreze ziua semnării Pactului Ribbentrop-Molotov appeared first on InfoPrut.