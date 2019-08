(foto) Atenție, călători! Ambuteiaj infernal la punctele de trecere Palanca și Leușeni

10:30

Pentru că zâmbetului lor contează și pentru că vrem să creștem un viitor prosper, am încercat să făcem elevii din or. Tohatin și or. Căușeni un pic mai fericiți. Acum, ei pot pleca la școală fără griji, pentru că au primit în dar câte un ghiozdan echipat cu rechizitele necesare pentru a începe cu bine un nou an școlar.