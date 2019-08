Și-au creat singuri locul perfect pentru a bea o cafea de dimineață. Povestea unui cuplu de la Călărași care a dat viață unui vis (FOTO)

08:20

În trimestrul doi al acestui an, cele trei bănci implicate în furtul miliardului au întors doar 39 milioane lei din creditul BNM acordat sub garanțiile statului, arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astfel valoarea sumelor încasate a scăzut de peste 13,5 ori, comparativ cu primul trimestru al acestui an și de aproape trei ori față de perioada respectivă a anului trecut, scrien Mold-Street.