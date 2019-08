Trump anunţă lansarea unui comandament militar american al spaţiului

08:00

Fostul primar interimar al capitalei Ruslan Codreanu anunță că va candida la viitoarele alegeri locale din Chișinău, pentru a obține funcția de primar.„Într-un an de interimat, am fost motivat să dovedesc că se poate de făcut lucruri bune pentru Chișinaul nostru. Da, nu se poate de comparat un an de interimat cu 4 ani de mandat, dar pot să mă mândresc de lucrurile care am reușit să le dau viaț