Concesionarea aeroportului internaționalChișină în dezbatere (Dumitru Alaiba /Unimedia.info)

08:40

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa va continua să aibă o prezentă militară în Afganistan, chiar după ce se va fi încheiat un accord de pace cu Talibanii. Intr-un interviu cu televiziunea Fox, liderul de la Casa Albă a spus că numarul militarilor americani in aceasta țara va fi diminuat la aproximativ 8 600 de militari. In prezent au loc importante negocieri, mediate de Statele Unite, cu Talibanii pentru ajungerea la un accord de pace care să pună capat unui conflict armat de 18 ani. Statele Unite au acum in Afganistan in jur de 14.000 de militari.