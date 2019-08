Astăzi în Moldova și în lume

22:50

Negocierile pentru reglementarea transnistreană în format 5+2 vor fi reluate pe 8-10 octombrie, a anunțat președintele Igor Dodon, exprimându-și speranța că până atunci va avea și o nouă întâlnire cu liderul separatist transnistrean, Vadim Krasnoselski. Anunțul a fost făcut de șeful statului după o întâlnire cu ambasadorul Slovaciei la Chişinău, Dušan Dacho. Dodon nu a precizat însă și locul în care va avea loc întâlnirea. Slovacia deține în acest an președinția prin rotație a OSCE. Negocieri oficiale pentru reglementarea transnistreană nu au mai avut loc de mai bine de un an, din mai 2018.După întrevederea pe care a avut-o vineri cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, Igor Dodon a anunțat că Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a începe casarea munițiilor rusești de la depozitul de lângă satul Colbasna din stânga Nistrului și că „propunerea va fi adusă cât de curând la cunoștința și celorlalți membri ai formatului 5+2”. Din acest format fac parte, pe lângă Chişinău și Tiraspol, Rusia, Ucraina și OSCE în calitate de mediatori, iar UE și SUA au statut de observatori.Acum o lună vicepremierul pentru Reintegrare, Vasili Șova, reprezentant al Partidului Socialiștilor în Guvern, a anunțat că Chişinău mizează pe reluarea cu adevărat a negocierilor politice pe marginea problemei transnistreane abia anul viitor, când va pune accent anume pe discuțiile politice pe marginea statutului regiunii din stânga Nistrului, și nu doar pe măsurile de consolidare a încrederii cu caracter economic și social.Șova a vorbit atunci și despre două proiecte de infrastructură comune Chişinău-Tiraspol, care, potrivit lui, au primit și promisiuni de finanțare din partea partenerilor occidentali din formatul 5+2. Ar fi vorba despre extinderea liniei de troleibuz din orașul Tighina (Bender), oraș controlat de administrația transnistreană, spre satul Varnița, aflat sub jurisdicția Chişinăului, precum și reconstrucția drumului național Chișinău-Tiraspol-Cuciurgan.