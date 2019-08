Prim-ministrul Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu John Bolton, consilierul Preşedintelui SUA pentru securitate naţională

00:10

Prim-ministrul Maia Sandu și Guvernul au fost informați post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acțiunile Avia Invest SRL de către NR Investments Ltd. și doar după ce acest lucru a fost anunțat public. Guvernul nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.