O pastilă care combină beneficiile a patru medicamente

16:30

Razele de soare care se joaca dimineata in marea linistita, nisipul cald si valurile care iti gadila talpile in timp ce te plimbi pe plaja, petrecerile pana la rasarit cu prietenii… Le duci dorul si abia astepti concediul ca sa te bucuri iar de toate din plin. Nimic nu-ti tulbura gandurile care zboara vesele catre vacanta mult asteptata. Nici macar sacaitoarea infectie urinara care are prostul obi