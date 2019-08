Cel puţin şapte persoane au murit în urma inundațiilor produse în Maroc

Imagini terifiante au fost surprinse in Maroc, unde cel putin sapte persoane au murit, iar mai multe sunt date disparute in urma unor inundatii cauzate de ploile torentiale care au cazut in sudul tarii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV