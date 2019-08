Detalii noi, privind cazul de intoxicatie cu Diacidol a doua fetite din Hancesti. ANSA investigheaza cazul

16:30

Nici ploaia nu l-a oprit pe Roger Federer sa se califice in turul urmator de la US Open. Ieri, in conditii climaterice dificile, elvetianul a trecut in 4 seturi de adversarul sau din Bosnia, avansand in turul 3 al competitiei. In acelasi timp, numarul 1 mondial, Novak Djokovic a obtinut din nou o victorie lejera - VIDEO