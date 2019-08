Alegerile prezidențiale din România: Când vor putea vota românii de pretutindeni

15:10

Până „dezoligarhizarea”, deraiată în cea mai ordinară împărțire a funcțiilor publice între partidele câștigătoare, își va face efectul, va mai trece ceva timp. Există însă, tot mai vizibile, unele efecte „colaterale” ale mariajului de interes ACUM-PSRM, aranjat de Kozak, efecte pe care acumiștii fie nu le-au luat în calcul, fie le-au considerat neglijabile. Laundromatul [&hellip The post Ko appeared first on InfoPrut.