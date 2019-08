VIDEO// Japonezii au creat primul preot robot budist din istorie. CUM va fi afectată religia de noua invenție

18:45

Jon Bon Jovi, solistul trupei, a dezvăluit aceste detalii în timp ce se afla la bordul navei Norwegian Pearl, care efectuează o croazieră pe Marea Mediterană în cadrul evenimentului intitulat "Runaway to Paradise Mediterranean Cruise". "Este un an electoral, aşa că de ce nu? Nu aş putea să fac o alegere mai rea", a declarat rockerul originar din New Jersey. Un alt motiv pentru alegerea titlului noului disc a fost acela că Jon Bon Jovi a avut "o viziune clară" după lansarea precedentului album al trupei sale, "This House is Not For Sale", apărut pe piaţă în 2016. "'This House is Not For Sale' a abordat chestiuni personale, iar acum acele lucruri au rămas în spate. Acum am o viziune clară pentru a merge mai departe", a adăugat rockerul american. Jon Bon Jovi a mai spus că noul album va aborda tematici "mai asumate din punct de vedere social" şi va include cântece despre veterani diagnosticaţi cu sindrom de stres post-traumatic şi despre recentele atacuri armate comise în Ohio şi Texas. "Sunt foarte mulţumit de el. Este un album diferit", a adăugat artistul. "Runaway to Paradise Mediterranean Cruise" - un festival muzical organizat pe o navă de croazieră - este un eveniment produs de Sixthman, în cadrul căruia nava Norwegian Pearl a plecat luni din Barcelona şi se îndreaptă spre Palma de Mallorca, unde va ancora pe 30 august. Trupa Bon Jovi ar fi trebuit să susţină un concert acustic marţi seară pe scena principală a navei, însă din cauza unei furtuni ameninţătoare show-ul formaţiei americane a fost mutat într-o sală de concerte amenajată la bordul vasului.