Alertă pe piața aurului: lingouri fals marcate, găsite inclusiv în seifurile unei mari bănci. Cine recurge la acest tertip și de ce

10:20

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani, Elefant Online S.A. nu a inregistrat profit. Mai mult, pierderile inregistrate in acest interval de timp au crescut in fiecare an, ajungand sa cumuleze peste 18 mil. euro.