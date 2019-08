Consilierul lui Donald Trump a ajuns la Chișinău

13:00

Într-una din primele sale acţiuni politice publice de când a părăsit Casa Albă, Obama a prezentat iniţiativa intitulată „Redistricting U”, un proiect al „All on the Line”, o campanie care militează pentru hărţi electorale corecte în perspectiva recensământului din 2020 şi a redesenării districtelor electorale în 2021. „Instruirea este în inima organizării. Din acest motiv am făcut din ea o prioritate - începând din campania mea din 2008 şi până acum. Şi tot din acest motiv sunt mândru să anunţ iniţiativa de instruire @allontheline”, a scris fostul preşedinte pe Twitter. Redistricting U precizează că va pregăti voluntari în oraşele americane în ce priveşte procesul de redesenare a districtelor electorale în statele lor şi modalităţi în care pot să contracareze practicile incorecte.