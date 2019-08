Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a ajuns la New York, după o călătorie de 14 zile pe o barcă ecologică

Adolescenta Greta Thunberg, activistă suedeză de mediu, a ajuns miercuri în portul New York, pe o barcă care emite zero emisii de carbon, după o călătorie de 14 zile din Anglia, pentru a lua parte la summitul Națiunilor Unite de luna viitoare, scrie euronews.com. Articolul Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a ajuns la New York, după o călătorie de 14 zile pe o barcă ecologică apare prima dată în #diez.

