Norii de fum rezultaţi din incendiile de pădure din Brazilia, fotografiaţi din satelit

22:30

Cel mai nou Android nu va mai avea nume de desert. Are însă o dată de lansare. Chiar dacă Google n-ar fi vrut s-o comunice așa, s-a întîmplat. Astfel, Android 10 va fi disponibil înainte de noile telefoane Pixel.Google prezintă fiecare versiune nouă de Android vara. Apoi, spre toamnă, e într-o versiune beta pentru rezolvarea problemelor. Acum, Android 10 are și dată de lansare: 3 septembrie.