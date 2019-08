Jurnalul orei 19, 28 August

20:10

Anul trecut, aceasta zi a fost marcata de violenta. Multi oameni nemultumiti de anularea alegerilor locale au ramas sa innopteze in Piata Marii Adunari Nationale. In dimineata zilei de 27 august 2018, manifestantii in frunte cu Andrei Nastase si Maia Sandu au fost luati pe sus de politie. Locul a fost eliberat pentru membrii Guvernului Filip, aflat atunci la putere.