studiu | Dacă îți „tună și fulgeră”, nu o duci mult: S-a demonstrat că optimiștii au o viață mai lungă decât pesimiștii

13:30

Radu Albot a debutat aseară la ultimul Grand Slam al anului – US Open 2019, cu un meci împotriva germanului Alexander Zverev, numărul 6 în clasamentul internațional. În prima rundă a probei de simplu, sportivul moldovean a cedat în primele două seturi (1-6, 3-6), însă s-a impus dramatic în următoarele două seturi (6-3 6-4), egalând … Articolul S-a impus dramatic, însă nu a reușit să treacă mai departe. Radu Albot a debutat în ultimul Grand Slam din acest an – US Open 2019 apare prima dată în ZUGO.