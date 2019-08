Lege nefuncțională: Polițiști, filmați cum opresc la întâmplare mașin

19:40

În Rusia a crescut numărul persoanelor care au venituri mai mici decât minimul de existență. Potrivit ultimelor statistici oficiale, publicate de Rosstat, în al doilea trimestru al acestui an, 18,6 de milioane de cetățeni ruși se aflau sub pragul sărăciei, sau 12,7% din populație, transmite europalibera.org. În aceeași perioadă a anului trecut, 12,5% din populația […] Сообщение Rosstat: Peste 18 milioane de ruși trăiesc sub limita sărăciei появились сначала на BTV.