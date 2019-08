Cod galben de incendiu pe întreg teritoriul țării. Cu ce recomandări vine Serviciul Hidrometeorologic de Stat

13:30

The Motans a lansat la începutul lunii august proiectul „Bursa The Motans”, aceasta este destinată tinerilor care sunt pasionați de domeniul pe care și l-au ales, dedicați și serioși în ceea ce-și propun să facă. Până în prezent, pentru bursă au depus peste 500 de studenți atât din Moldova, cât și din România. Articolul În mai puțin de 3 săptămâni, peste 500 de studenți din Moldova și România au depus pentru „Bursa The Motans” apare prima dată în #diez.