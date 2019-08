Mii de persoane au participat astăzi la celebra bătaie cu roşii Tomatina din Spania

18:00

Parlamentul de la Londra îşi reia activitatea săptămâna viitoare după vacanţa de vară şi se pregăteşte pentru o bătălie legislativă cu noul premier Boris Johnson, care a promis să scoată Regatul Unit din Uniunea Europeană la 31 octombrie, cu sau fără un acord. Liderul laburist Jeremy Corbyn a avut marţi consultări cu Partidul Naţional Scoţian, cu Partidul Liberal Democrat, cu Partidul Verde şi cu Grupul Independent pentru Schimbare pentru a analiza strategia de a preveni în Brexit fără acord. „Participanţii au fost de acord că este urgent să acţioneze împreună în vederea găsirii de modalităţi practice pentru a împiedica un Brexit fără acord, evocând inclusiv posibilitatea votării legislaţiei (acordul de retragere negociat de fostul premier Theresa May, n.red.) şi o moţiune de cenzură”, se arată în declaraţia comună semnată de participanţii la reuniunea găzduită de Jeremy Corbyn. Premierul Boris Johnson s-a angajat să scoată Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar dacă Londra şi Bruxellesul nu încheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de Uniunea Europeană şi fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic. Principalul punct de divergenţă este aşa-numita „plasă de siguranţă”, clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Boris Johnson a cerut eliminarea clauzei privind „plasa de siguranţă”, solicitare respinsă de UE. De asemenea, între Londra şi Bruxelles există opinii diferite şi în legătură cu piaţa unică europeană.