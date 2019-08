Voronin, despre plecarea din țară a lui Plahotniuc, Șor și moartea lui Luncașu: Eu citesc ceea ce citiți și dumneavoastră

16:00

Concernul VW impune electrificarea în masă şi pe etape a tuturor modelelor mărcilor pe care le are sub aripă, inclusiv şi a celor care vând maşini în masă. Dacă mai devreme în acest an am fost martorii primului model plug-in hybrid al Skoda, chiar astăzi ni se prezintă primul automobil de acest gen al celor SEAT.În timp ce producătorul ceh a ales să aplice tehnologia pe un sedan liftback, spaniolii vin pe piaţă cu un SUV, deşi sistemul de propulsie este unul identic şi diferă doar prin setări.