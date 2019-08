Tenismena Simona Halep s-a calificat în turul al doilea la US Open

12:30

Taylor Swift, impulsionată de succesul celui mai recent album al ei, „Lover”, devenit cel mai bine vândut material discografic din 2019 în Statele Unite la doar două zile după lansare, a câştigat prestigiosul trofeu pentru cel mai bun videoclip cu piesa „You Need To Calm Down”. Acest clip electro-pop a fost desemnat şi „videoclipul pozitiv al anului” datorită mesajului său anti-homofobie, deşi la lansarea lui - în plină Pride Month, luna paradelor gay din lumea întreagă -, mai mulţi critici i-au reproşat cântăreţei Taylor Swift că foloseşte codurile comunităţii LGBTQ în scopuri comerciale. „Am reamintit oamenilor mai multe lucruri în acest clip”, a declarat artista în momentul primirii trofeului, o statuetă în formă de astronaut, reprezentând unul dintre primele logouri ale postului MTV, care a organizat şi a difuzat gala. „Ne dorim o lume în care toţi oamenii să fie trataţi în acelaşi fel de către lege”, a adăugat vedeta americană. Artista de 29 de ani a cucerit încă de la debutul galei publicul prezent la Prudential Center, o sală de spectacole din Newark, oraş din New Jersey, interpretând două titluri de pe noul ei album „Lover”: single-ul care a dat numele albumului şi „You Need To Calm Down”. Taylor Swift, care primise cele mai multe nominalizări - 10 -, este o prezenţă obişnuită la această gală anuală, dedicată muzicii şi videoclipurilor americane. În urmă cu 10 ani, când era o tânără interpretă country în plină ascensiune, cântăreţul Kanye West, mare provocator al rapului american, i-a întrerupt discursul de acceptare a unui premiu şi a spus că ea nu merita acel trofeu, care ar fi trebuit să revină, după părerea lui, cântăreţei Beyonce. „Am învăţat că nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla în acest show”, a declarat zâmbind cântăreaţa, luni, pe covorul roşu, în contextul în care după acel incident intens mediatizat, cinci albume de succes au făcut din ea una dintre cele mai mari vedete pop de pe planetă. Un alt moment important al galei a fost acela când cântăreaţa rap Missy Elliott a fost ovaţionată în picioare de public. Ea a fost recompensată cu Michael Jackson Video Vanguard Award pentru întreaga sa carieră. La începutul anilor 2000, această interpretă din statul Virginia a surprins industria rap americană, foarte macho pe atunci, impunându-şi stilul şi codurile proprii, graţie unei colaborări inspirate cu producătorul Timbaland. Luni seară, piesele sale au demonstrat că au trecut cu brio proba timpului şi i-au încântat pe spectatorii prezenţi la gală. O cântăreaţă rap în mare vogă în prezent, Cardi B, i-a înmânat această statuetă, după ce fusese ea însăşi premiată la categoria „cel mai bun videoclip hip-hop”. „Am plâns la fiecare premiu”, a reacţionat Missy Elliott, vizibil emoţionată de complimentele ce i-au fost adresate de Cardi B. Rapperul Lil Nas X, al cărui single „Old Town Road” i-a făcut să danseze pe americani şi pe ceilalţi iubitori ai muzicii din lumea întreagă în vara acestui an, petrecând un număr record de săptămâni în topul Billboard, a câştigat trofeul pentru cântecul anului graţie acestei colaborări rap/country cu Billy Ray Cirus, care nu a ratat ocazia de a-l menţiona pe Johnny Cash. Videoclipul acestei piese a fost premiat pentru regia sa. Mai multe staruri rap din New Jersey, inclusiv Redman şi Naughty by Nature, au urcat pe scenă în cadrul galei. Făcând trimitere la scena artistică din New Jersey, trei actori din celebrul serial „Clanul Soprano”, turnat de HBO în acest stat american, au înmânat un trofeu grupului Jonas Brothers, recompensat pentru cel mai bun clip pop („Sucker”). Absente de la ceremonie, Ariana Grande şi Billie Eilish au câştigat fiecare două trofee.