Discursul Preşedintelui Igor Dodon cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

11:10

“Pe parcursul a 28 de ani, Republica Moldova a trecut prin transformări importante, prin încercări și provocări, dar, în pofida acestora, am reușit să asigurăm continuitatea statalității țării noastre, neutralitatea și independența ei. Țin să menţionez că în acest an sărbătorim a 660-a aniversare a statalităţii moldoveneşti, fapt care demonstrează că Moldova este un stat cu o istorie veche și bogată, iar noi, poporul Moldovei, avem cu ce ne mîndri. Țara noastră are un trecut glorios și trebuie s...