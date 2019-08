Debut in forta pentru Inter Milano. Echipa s-a impus cu 4 la 0 in fata nou-promovatei Lecce, iar cea mai scumpa achizitie din istoria clublui, Romelu Lukaku, a marcat chiar in meciul de debut - VIDEO

