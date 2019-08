Radio Moldova Promo / 27 Aug. 2019 / 15:45 Cum este văzută Republica Moldova la 28 ani de independenţă de către deputaţii din primul Parlament, aflaţi la „Loc de Dialog” Miercuri, 28 august vă invităm să audiaţi o nouă ediţie a emisiunii „Loc de Dialog”, moderată de jurnalista Cristina Popescu. Mai Mult

13:00

„Eu cred că în pofida la toate dificultăţile şi problemele noi vom face faţă, Republica Moldova are un trecut glorios. În acest an celebrăm 660 de ani de Statalitate a Moldovei şi 28 de ani de Independenţă. Eu cred că ţara noastră cu un trecut glorios are un viitor şi foarte frumos”, a declarat preşedintele Igor Dodon. „Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când are o armată străină pe teritoriul ei, Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când nu are i...