Ziua Independenței la Pîrlița, Fălești: “Toți beu și nu lucrează niciunul”

În weekend am avut un oaspete. Drag, foarte drag. O rudă apropiată. Sâmbătă seara am stat până târziu la taclale, oaspetele nostru a băut o bere fără alcool. Duminică dimineața soția m-a trezit alarmată. Brusc, oaspetelui nostru i se făcuse rău. A înțepenit, sugrumând perna cu mâinile și scrâșnind din dinți. Apoi începu să se învinețească, pentru câteva secunde a încetat să mai respire. Credeam că moare. Am adus apă, i-am turnat peste față, i-am dat și câteva palme, să-și revină. Soția tremura, eu îmi pierdusem darul vorbirii, copilul plângea de spaimă. Pentru prima dată în viață vedeam așa ceva, […]