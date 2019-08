Blocului ACUM a depus actele la CEC pentru alegerile parlamentare noi . Când vor fi anunțați candidații

12:10

PE SCURT O fetiță de doi ani și jumătate din satul Chiștelnița, raionul Teleneșești, a fost dată dispărută ieri seara, după ce în jurul orei 20:00, a ieșit din ogradă și a plecat într-o direcție necunoscută. Din fericire, după mai multe ore de căutări, micuța a fost găsită vie și nevătămată, dormind lângă o livadă. […] The post O fetiță de doi ani din Telenești, care a ieșit din ogradă și a dispărut, găsită dormind în apropiere de o livadă appeared first on Moldova.org.