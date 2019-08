Robotul android FEDOR a publicat din spaţiu un mesaj pe Twitter în care s-a plâns de „ambuteiaje”

14:00

Noi fotografii de presă şi detalii despre telefon au fost scăpate pe internet, oferind o privire de ansamblu asupra acestui model. Noul Motorola One Pro a mai fost depistat online în trecut sub numele One Zoom. Se zvoneşte că telefonul va fi lansat sub ambele nume, varianta Zoom fiind echipată cu Amazon Alexa şi rezervată doar anumitor pieţe (acest model nu va fi integrat în programul Android One, conform informaţiilor disponibile în prezent). Modelul internaţional va fi cel numit „One Pro”. Avem de a face cu un dispozitiv echipat cu un ecran Super AMOLED de 6,2” cu decupaj central pentru camera foto (rezoluţie Full HD+), un chipset Snapdragon 675 de la Qualcomm, 4 GB memorie RAM şi 128 GB stocare internă. Lista de specificaţii tehnice, dar şi design-ul depărtează acest model puţin de modelele One Vision şi One Action, acestea fiind bazate pe ecrane 21:9 cu perforare pentru cameră şi chipset-uri Samsung Exynos. Sistemul de camere va fi însă doar puţin diferit faţă de modelele precedente. Vorbim din nou despre un smartphone echipat cu o cameră foto principală de 48 megapixeli, un senzor ultra-wide similar cu cel de pe One Action, o cameră tele care va permite zoom „hibrid” 5x şi o cameră dedicată pentru calcularea adâncimii. Motorola One Pro va integra şi un mod nocturn, probabil similar cu cel de pe modelul One Vision, lansat la începutul verii. Fiind echipat cu Android One, noul Motorola One Pro va fi livrat cu o versiune „curată” de Android 9.0 Pie, urmând să primească update la următoarele două versiuni de Android importante: Android 10 şi Android 11. Totodată, actualizările de securitate ar trebui să vină pentru trei ani de la momentul lansării pe acest dispozitiv. Nu este clar când va ajunge în magazinele de specialitate acest model, însă cu siguranţă cândva în cursul sezonului următor. Preţul la care Motorola One Pro ar putea intra pe piaţă este de 400 de dolari, puţin mai ridicat decât cel al variantelor One Action şi One Vision.