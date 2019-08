O nouă grădiniță românească la Cernăuți

15:20

O mișcare politică pentru unitatea românilor din țară și de pretutindeni va fi lansată duminică la București, sub genericul „România Mare în Europa”. Congresul de constituire va avea loc de la ora 13:00, la Sala Dalles (Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 18). La eveniment vor participa sute de membri fondatori, atât din societatea civilă, cât [&hellip The post România Mare în Europa, o mișcare politică pentru unitatea românilor appeared first on InfoPrut.