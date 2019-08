Marea Britanie va trebui să achite obligațiile financiare față de Uniunea Europeană

12:10

Au trecut mai bine de trei ani de când AGORA a ridicat drona deasupra satului Holercani, acolo unde, pe o suprafață de 65 de hectare, se întind vilele pensiunii dedicate demnitarilor moldoveni. La începutul anului 2016, echipa noastră nu a putut pătrunde pe teritoriul „Pensiunii Holercani”, pentru a filma vilele ce le revin angajaților unor structuri precum Executivul, Parlamentul, Președinția, Procuratura Generală sau BNM. Atunci ni s-a spus că „obiectul în cauză se află sub protecția Serviciului de Protecție și Pază de Stat”, iar accesul e interzis întrucât vilele ar fi „secret de stat”. Atunci am reușit să obținem lista de cheltuieli pentru vile, efectuate din bugetul de stat din 2010 până în 2015. După apariția materialului, unele instituții s-au dezis de căsuțele pensiunii.Astăzi, la distanță de câțiva ani, am solicitat Cancelariei de Stat o nouă „porție” de date. Le-am cerut informații despre cheltuielile din 2016 până în prezent, achiziții, reparații și plăți de personal. Iată ce am aflat.