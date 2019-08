Cât de des poate fi schimbat cursul valutar la panou

11:40

Moldova are atributele unui stat independent: teritoriu, populaţie, hotare recunoscute internaţional, vamă, constituţie, nume, imn, stemă, limbă de stat, monedă, armată etc. Moldova are un sfert de veac de istorie a independenţei şi multe probleme, care par astăzi irezolvabile. Este opinia comentatorului politic Alexei Tulbure, solicitat de IPN să se expună asupra situaţiei de astăzi din R. Moldova, la 28 de ani de la proclamarea independenţei.