Astăzi în Moldova și în lume

15:20

Președintele Igor Dodon a anunțat că Rusia „propune să fie început procesul de utilizare a munițiilor aflate la depozitul din apropierea satului Colbasna din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și este gata să ofere echipamentelle necesare în acest sens”.Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon susține că propunerea a fost făcută de ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, care sâmbătă este în vizită în Republica Moldova, și că aceasta va fi adusă cât de curând la cunoștința și celorlalți membri ai formatului 5+2 pentru reglementarea transnistreană.Vizita ministrului rus al apărării, prima în cei 28 de ani de independență a Republicii Moldova, nu are statut de vizită oficială. Oficialul rus va participa pe parcursul vizitei la evenimentele festive organizate de Partidul Socialiștilor cu ocazia a ceea ce socialiștii numesc „75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă”. Evenimentele au loc la o zi după ce Guvernul pro-european al Maiei Sandu a comemorat prin zi de doliu victimele tuturor regimurilor totalitare și autoritare.Prim-ministrul Maia Sandu a refuzat să-l primească pe Serghei Șoigu la Guvern, pe motiv că ministrul moldovean al Apărării, Pavel Voicu, reprezentant al Partidului Socialiștilor, nu a anunțat din timp despre deplasarea oficialului rus.Prim-ministrul Maia Sandu a refuzat să-l primească pe Serghei Șoigu...Rusia s-a angajat încă la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 să-și retragă complet trupele și munițiile din Republica Moldova până în 2002, însă angajamentul a fost îndeplinit doar în partea Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, așa-numitul Tratat adaptat FACE, adică au fost evacuate doar echipamentele convenționale din regiune.La depozitul de la Colbasna, aflat în gestiunea Grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului, sunt stocate aproximativ 20 de mii de tone de muniții, multe dintre care datează încă din perioada celui de al Doilea Război Mondial.O încercare de a evacuat acest depozit a fost făcută în anii 2001-2002, atunci când în regiune a fost adus, cu finanțarea OSCE, un echipament american pentru casarea în siguranță a obuzelor de la depozit. OSCE anunța atunci că a cheltuit pentru un milion de dolari pentru acest proces, însă partea rusă a refuzat folosirea lui.În perioada respectivă au fost evacuate câteva garnituri de tren cu muniții și armament de la Colbasna, însă la scurt timp procesul a fost blocat. Moscova a declarat atunci că Tiraspolul se opune acestei evacuări, pe motiv că munițiile de la Colbasna ar fi constitui „proprietate a poporului transnistrean”, iar în consecință Rusia a renunțat la evacuarea munițiilor sale din Republica Moldova.Chişinăul și alți membri ai formatului 5+2 au cerut în repetate rânduri o inspecție internațională la depozitul de muniții de la Colbasna, inspecție care însă a fost mereu refuzată de partea rusă.Ultima solicitare de acest din partea Chişinăului a fost în luna mai, când în prezența reprezentantului special al OSCE, Franco Frattini, negociatoarea-șefă de atunci, Cristina Lesnic, a declarat: „Abordarea Chişinăului constă în faptul că acest depozit datează din anii 1940. Este un depozit la care anterior a existat un precedent cu privire la distrugerea anumitor categorii de muniții. Nu aș vedea probleme în a replica această experiență și de această dată. Pentru noi este importantă securitate atât în interiorul țării, cât și la nivel regional. Acest depozit se află nu departe de Ucraina și cred că și Ucraina, fiind în formatul 5+2, ar putea fi cointeresată în acest proces.În al doilea rând, până la momentul actual nu există niciun raport precis, clar, despre ce se găsește în acest depozit. Iar munițiile din acest depozit pot genera o situație de criză. Cred că o inspecție eficientă, cu participarea părților interesate, inclusiv a OSCE, ar putea să ne ofere o garanție suplimentară că în acest depozit lucrurile sunt bine administrate și să cunoaștem exact ce am putea face cu acele muniții care deja nu mai corespund criteriilor de întreținere”, a mai spus în luna mai vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic.Să mai precizăm că necesitatea de a asigura paza depozitului de la Colbasna este unul dintre argumentele constante ale Federaţiei Ruse pentru menținerea prezenței sale militare în Republica Moldova. Rusia a declarat mereu că militarii din Grupul Operative de Trupe Ruse staționat în regiunea transnistreană asigură prin rotație paza depozitului de muniții și operațiunea de menținere a păcii pe Nistru, coordonată Federaţiei Ruse.Problema evacuării munițiilor de la Colbasna este și pe agenda premierului Maia Sandu, pentru discuțiile pe care le va avea la Moscova, în luna septembrie.