Ambasadorul Rusiei la Londra a demisionat; Cine va ocupa funcţia

Autorităţile au precizat că nu au identificat compusul exact sau produsul care provoacă afecţiuni respiratorii, însă peste 190 de cazuri au fost raportate în 22 de state americane, aparent legate de consumul de ţigarete electronice ("vaping"). Decesul a fost anunţat public într-o conferinţă telefonică organizată de reprezentanţi ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA) şi Illinois Department of Public Health. Anunţul intervine la două zile după ce C...