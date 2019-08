Primarul din Anenii Noi riscă să-și piardă mandatul

11:15

Vârful tehnologic este atins, fără doar şi poate, la interior, unde pasagerii se pot bucura de spaţiu generos atât în spate, cât şi mai ales în zona din faţă a maşinii. De asemenea, sistemul audio şi de navigaţie poate concura cu succes cu cel montat pe alte modele considerate high-class, în timp ce plafoniera rabatabilă aduce un plus de eleganţă şi versatilitate. Un mare plus este camera video pentru marşarier care ajută şoferul să aibă o vizibilitate de 360 de grade atunci când maşina merge cu spatele. Sistemul este cu atât mai inovator cu cât oferă şi alte moduri de afişare, de la Standard până la Zoom şi 180 de grade grad de vizibilitate. Opel Combo Life, în versiunea 1.5, 130 CP, echipată cu AT8 - cutie de viteză automată în opt trepte, vine, printre altele, cu aer condiţionat cu filtru de habitaclu, banchetă spate rabatabilă cu cotieră centrală, bare longitudinale plafon, comenzi pe volan, bluetooth şi USB, control automat al farurilor, control de stabilitate electronic (ESP), dar şi cu sistemul de Cruise control cu limitator de viteză. Alte plusuri inovatoare sunt: indicatorul de menţinere banda de rulare şi pachetul pentru siguranţă care conţine: senzor pentru evitarea coliziunilor frontale şi recunoaşterea indicatoarelor rutiere, precum şi avertizare cu privire la viteza permisă pe anumite secţiuni de drum. Motorizarea 1.5 cu AT8 nu se află în echiparea standard, însă această motorizare extrem de eficientă, alături de cutia automată în 8 trepte, poate echipa toate versiunile Combo Life - de la Selection la Innovation, în comparaţie cu alte mărci care limitează astfel de combinaţii, doar pentru versiunile superioare şi mai scumpe de echipare. Look-ul la interior este completat de sistemul de avertizare centuri de siguranţă spate, sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri, suportul lombar şofer, reglabil pe două direcţii, tapiţeria din stofă Mistral Brown şi, nu în ultimul rând, volanul sport în trei spiţe. Ecranul tactil din consola centrală, alături de mini-ecranul rabatabil situat în faţa şoferului în apropierea parbrizului şi în care sunt oferite informaţii cu privire la viteza de rulare, atenţionările referitoare la limita de viteză, modul de rulare pe banda de circulaţie, precum şi traseul prin GPS către destinaţie, completează dotările de înalt nivel al autovehiculului. În acelaşi timp, ca extra-opţiuni sunt disponibile: cheia de contact pliabilă, funcţia de descuiere a maşinii fără cheie, spaţiu depozitare rândul 2, încărcare wireless pentru dispozitive mobile, Pachet siguranţă copii (scaun pasager faţă rabatabil, plasă de siguranţă, jaluzele geamuri spate) şi Pachet Executiv (frână de parcare electrică, cotieră centrală faţă reglabilă, scaune faţă cu încălzire, prize de aer cu reglaj electric ventilaţie, pentru consola centrală mare etc.) La exterior, Opel a creat pentru Combo Life un aspect ceva mai fluid decât al altor modele similare din clasa sa, iar tehnologia de vârf este parte integrantă. Astfel, cu ajutorul senzorilor exteriori montaţi poate fi anulat "unghiul mort" care dă bătăi de cap şoferilor, dar ajută şi la detectarea pietonilor sau bicicliştilor din trafic, cu ajutorul unui semnal sonor transmis în timp util pentru a se evita vreo coliziune. În plus, datorită aceloraşi senzori inovatori, montaţi pe partea laterală a şoferului, acesta este avertizat la momentul virajului de un eventual pericol, iar pe durata unei călătorii maşina atenţionează în momentul în care se părăseşte banda de circulaţie chiar şi cu câţiva milimetri. Combo Life a primit titlul "Best Buy Car of Europe 2019' din partea juriului european, Autobest, surclasând alţi cinci concurenţi, aspiranţi la titlu.