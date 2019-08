24 august - zi de eliberare sau de ocupatie, s-au intrebat si in acest an multi moldoveni. Socialistii, in frunte cu Igor Dodon au depus flori la Complexul Memorial Eternitate, marcand 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism - VIDEO

