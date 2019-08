Igor Munteanu cere măsuri urgente pentru oprirea înstrăinării Aeroportului Internațional Chișinău

19:45

Propunerea infiintarii asa-numitului "Fond pentru Viitorul Europei" se regaseste intr-o colectie de planuri - obtinuta de Politico - concepute de tehnicieni de la Bruxelles pentru noua Comisie Europeana a Ursulei von der Leyen, care isi incepe mandatul la 1 noiembrie. Proiectele adunate intr-un document de 173 de pagini sunt variate - mergand de la instalarea de stupi pe acoperisurile cladirilor publice pana la restrictii severe impuse social media, ideea majora fiind cea a construirii unei Europe puternic defensive, care sa fie capabila sa adopte sanctiuni economice dure impotriva Washingtonului sau Beijingului in timp ce finanteaza dezvoltarea companiilor autohtone. Propuneri de finantare a fondului "Aparitia si dominatia concurentilor privati din afara UE, care detin mijloace financiare fara precedent, au potentialul de a elimina dinamica inovativa existenta si pozitia industriei UE in anumite sectoare", se afirma in sprijinul infiintarii noului fond. Expertii europeni au identificat Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba si Tencent intre companiile carora trebuie sa li se opuna un rival european. "Europa nu are asemenea companii", arata documentul. Potrivit proiectului, fondul va fi infiintat cu bani de la bugetul UE si cu finantare privata, in prima faza tinta fiind de 100 miliarde de euro. Pe componenta de finantare publica, noul fond ar folosi parte din bugetul UE alocat pentru capitalul de risc, finantarea cercetarii si dezvoltarea regionala. Fondul ar fi supravegheat de catre Directia generala cercetare, in colaborare cu alte cinci directii, inclusiv cele care acopera bugetul si serviciile financiare. Spre deosebire de actualele fonduri detinute de UE destinate cercetarii si dezvoltarii, investitiile noului fond s-ar face direct in capitalurile companiilor - semn ca Bruxelles-ul are planuri pe termen lung in ceea ce priveste dezvoltarea "campionilor europeni".