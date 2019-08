Locul 172 în lume la obținerea autorizației în construcții. Cum va fi reformat domeniul

09:50

Mamele trebuie întotdeauna să ceară ajutorul unui medic pediatru când este vorba despre sănătatea copilului. Când apar simptome la copil și mai ales dacă acestea sunt repetitive, este indicat să se sune la medicul pediatru. Părinții nu trebuie să lase la voia întâmplării simptomele unui copil, când acestea sunt destul de neplăcute, ca de exemplu: durere de burtă, diaree, tulburări gastro-intestinale, probleme respiratorii, stări febrile, mâncărime pe piele și alte semne dermatologice. Ce faci dacă copilul tău are diaree? Cea mai frecventă cauză a diareei la copii este infecția virală, sau inflamația cauzată de toxine. Diareea este simptom al disconfortului stomacal, dar și al alergiei alimentare, gripei, apendicitei. Mama care observă că micuțul se duce frecvent la toaletă, are scaune apoase și se plânge de durere severă la nivelul stomacului, trebuie să se gândească că acesta este posibil să aibă diaree. Pentru asta există remedii, cel mai recomandat este ceaiul din mentă, care vindecă diareea imediat. Important pentru mamă este și să știe ce anume a provocat acest simptom de diaree la copil. Dacă este vorba despre o intoxicație alimentară trebuie să se gândească ce alimente a consumat copilul, pentru că este posibil ca unele dintre acestea să fie de calitate proastă, sau să aibă toxine și bacterii. Una din cele mai frecvente intoxicații alimentare este cea cu Salmonella. Aceasta poate da simptome de diaree sau de scaune apoase, dureri abdominale, febră, greață și vărsături. Un alt simptom care apare la copii este diareea virală, gastroenterita, care este cauzată de rotavirus și care provoacă și alte stări rele, asemănătoare cu cele produse de gripă. În anumite cazuri, copiii pot avea diaree însoțită și de alte simptome caracteristice unor alergii, cum sunt: erupții cutanate, infecții respiratorii, creștere în greutate, greață, iritație. În cazuri de apendicită la copii, inflamația este însoțită de simptome de diaree, durere în zona abdomenului inferior. O cauză a diareei la copii este și consumul de medicamente antibiotice care se administrează la recomandarea medicului pentru tratamentul unor infecții. Medicamentele antibiotice pot avea și efecte secundare, printre care și diaree. În cazuri severe, diareea necesită tratament recomandat de medicul pediatru. Ce faci dacă copilul tău a înghițit medicamente? Medicii spun că cei mai tineri pacienți la secțiile toxicologice sunt copiii. Ingestia accidentală de medicamente apare la copii, deoarece aceștia confundă anumite medicamente cu bomboanele. Pastilele mici, colorate, sunt înghițite de copii și astfel aceștia pot face intoxicație sau pot avea stări proaste. Simptomele intoxicației depind de tipul de medicament. În cazul paracetamolului, simptomele nu apar imediat, dar în timp acesta poate afecta ficatul iar pielea devine cu o tentă galbenă. Dacă copilul a înghițit un medicament antidepresiv poate avea senzație de somnolență, sau chiar poate leșina. Cele mai grave intoxicații sunt cele cu medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale și cardiopatia ischemică, care sunt în general folosite de persoanele în vârstă ce suferă de astfel de boli. Mămicile nu trebuie să dea în astfel de cazuri lapte la copil, pentru că acesta stimulează absorbția substanțelor din medicamente. Specialiștii spun că laptele ajută la dizolvarea pastilelor, iar absorbția medicamentului este și de 4-5 ori mai rapidă. Pentru reducerea intoxicațiilor se recomandă cărbune medicinal. În cazuri grave, când copilul a înghițit medicamente, trebuie dus imediat la medic pentru spălare gastrică. Pentru a ajuta copilul pe loc, mama trebuie să determine copilul să elimine conținutul gastric, deci să-i provoace vărsături. Pe acest site puteți afla mai multe noutăți medicale și sfaturi de la medici pediatri pentru tratamentul afecțiunilor și bolilor la copii. Aici găsiți informații de la cei mai buni medici despre intervenții chirurgicale, medicamente inovative, vaccinuri, terapii și remedii medicale pentru a vă menține copiii sănătoși. De asemenea sunt și studii științifice cu privire la tratamentul unor boli și afecțiuni care apar frecvent la oameni și despre aparatură medicală de ultimă generație, implanturi revoluționare pentru pacienții care suferă de anumite boli, etc. În prezent alergiile alimentare sunt destul de frecvente și la copii și la adulți. Cea mai bună metodă pentru a reduce potențialul alergic este de a înțelege care sunt alergiile, de ce se agravează și ce alimente trebuie evitate. Specialiștii în domeniul medical consideră că la oameni constituția genetică s-a izbit de modificarea radicală a dietei și astfel au apărut multe boli fatale, începând de la diabet și până la bolile de inimă. Cu siguranță alimentația de astăzi este mult mai proastă decât alimentația strămoșilor noștri. Oamenii nu s-au schimbat genetic, deci au nevoie de o alimentație sănătoasă. Timpurile s-au schimbat, alimentația cu potențial alergic este consumată frecvent de oameni, aceasta include și băuturi acidulate care au un conținut ridicat de zahăr, alimente de tip fast-food, etc. Pentru a-și menține starea de sănătate, oamenii trebuie să consume zilnic fructe și legume și alte alimente bogate în nutrienți necesari organismului.