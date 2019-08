Doi cetățeni turci, opriți pe Aeroportul Chișinău. Ce au depistat polițiștii de frontieră în actele acestora

13:40

PE SCURT Doi bărbați de 20 și respectiv 27 de ani, domiciliați în satele Cobusca Nouă și Telița, raionul Anenii Noi, sunt cercetați penal pentru săvârșirea mai multor furturi din locuințe. Pe parcursul anului curent aceștia ar fi comis mai multe furturi, iar din banii obținuți au cumpărat o mașină și o casă. Suspecții au […]