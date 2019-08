Cum a fost la ultima ediție #ROOFOFFLINE… din această vară. Impresii frumoase de pe acoperiș (VIDEO)

Serile frumoase pe un acoperiș primitor au luat sfârșit… cel puțin, în această vară. Ultimul #ROOFOFFLINE din acest an a avut loc joi, 22 august. Cum a fost, vedeți în video. La această ediție, intitulată „Against the stream. Povești despre imposibil”, am vorbit cu și despre cei care au avut curaj să meargă împotriva curentului. „Am […]

