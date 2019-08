Accent Info 23 августа 2019 (RU)

16:10

Nivelul de instruire determină costul de oportunitate și succesul în viață. O părere în acest sens a fost exprimată în cadrul conferinței municipale de astăzi de deputatul socialist Ion Ceban, care susținut că "niciodată nu a privit educația ca economie, ci ca o investiție". • "Timp de patru ani, cît am fost președintele fracțiunii PSRM din CMC, am pledat pentru creșterea bugetului alocat pentru sistemul educațional. În toți acești ani, în pofida problemelor și dificultăților care au existat, am...