În luna septembrie va demara proiectul SMURD – 2. Ce presupune acesta

16:40

PE SCURT Guvernul a aprobat astăzi lista personalităților care vor primi Premiul Naţional pentru anul 2019. În total au fost depuse 33 de dosare pentru acest premiu, dintre care au fost aleși zece câștigători. Premiul Național al Republicii Moldova are ca scop stimularea activității de creație și al promovării valorilor autentice în domeniul științei, tehnologiilor, […] The post Personalitățile care vor primi Premiul Naţional pentru anul 2019 appeared first on Moldova.org.