Igor Dodon convoacă de urgență Consiliului Suprem de Securitate

„După cum am promis, reiau vizitele în teritoriu. Astăzi merg la Cahul unde voi avea întrevederi cu mai mulți agenți economici din domeniul agriculturii, voi vizita plantațiile de vii și livezi, precum și mă voi întâlni cu familii longevive și cu mulți copii.Așa cum am mai spus, consider că atât Președintele țării cât și alți conducători ai statului trebuie să se întâlnească frecvent cu cetățenii din toate localitățile țării pentru a se documenta la fața locului cu problemele cu care ei se confruntă și pentru a identifica soluții de depășire a acestora”, a scris astăzi Dodon pe pagina sa de Facebook.Amintim că, alegerile locale vor avea loc la 20 octombrie curent. Concomitent cu acestea, în unele circumscripții electorale la fel vor avea loc alegeri parlamentare, după ce unii deputați și-au depus mandatul, iar alții au fost aleși în alte funcții ce nu sunt eligibile cu cea de legiuitor.