Țările baltice, Polonia și România cer continuarea „analizei istorice a regimurilor totalitare”

Parlamentul din Kosovo a votat dizolvarea sa, deschizind calea catre alegeri anticipate, după ce premierul de la Priștina, Ramush Haradinaj a demisionat. Președintele este obligat de Constitutie sa anunte alegeri anrticipate in cel mult 45 de zile. Ambasadorul american in Kosovo, Philip Kosnett, a salutat decizia care va duce spre formarea unui nou guvern și a încurajat „o campanie în care candidații să aducă idei proaspete despre relațiile cu Serbia, domnia legii și dezvoltarea economică”.Criza politica din Kosovo a fost determinate de impasul relatiilor dintre Pristina si Kosovo și de demisia lui Haradinaj, care a fost convocat la tribunalul pentru fosta Iugoslavie de la Haga pentru a fi chestionat în legatura cu presupuse crime de război comise în urma cu doua decenii de catre Armata pentru Eliberarea Kosovo. Independenta Kosovo, proclamata in 2008 a fost recunoscuta de peste 110 țări, dar nu și de catre Serbia, Rusia si citeva țări europene.