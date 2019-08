În timpul guvernării democrate, nu s-a făcut nici un audit al contractului de concesioare a aeroportului Chișinău/ Vadim Brînzan

11:00

Pe fundalul unor promisiuni optimiste ale autorităților privind „pașii concreți” spre eliminarea costurilor de roaming cu România, reprezentanți ai opoziției extraparlamentare acuză guvernarea că ar „simula” doar discuțiile și negocierile în acest sens și că, de fapt, nu ar înlătura adevăratele cauze ale menținerii tarifelor de roaming. Pe ce sunt bazate asemenea critici? Explicațiile liderului formațiunii Uniunea Salvați Basarabia, Valeriu Munteanu. Europa Liberă: Așadar, ați reacționat cu asprime, s-ar putea spune, la o discuție video a miniștrilor Nicu Popescu și Vadim Brânzan cu reprezentanți ai Guvernului de la București și cu operatorii de telefonie de pe ambele maluri ale Prutului privind „pașii concreți” spre eliminarea costurilor de roaming cu România. Ați afirmat că, de fapt, ar fi vorba de o „simulare a discuțiilor”, „de o înșelăciune”, că reducerea tarifelor de roaming „depinde în exclusivitate de Guvernul de la Chișinău”, dar nu a făcut-o sau nu o face din cauza unor „interese oculte” și lăcomiei unor intermediari ș.a.m.d. Înțelegem verva critică, chiar recomandabilă pentru o opoziție ofensivă, dar haideți să enumerăm faptele care o susțin și pe care le aveți la îndemână. Să le luăm pe rând. De ce, de exemplu, susțineți că eliminarea roaming-ului depinde în exclusivitate de Guvernul de la Chișinău? Valeriu Munteanu: „Eu cred că se vede de la o poștă că, din păcate, în ultima perioadă, în ultimele două luni și jumătate de la debarcarea lui Plahotniuc există eforturi foarte puține pentru a elimina schemele din diferite domenii. Haideți să vorbim astăzi despre această schemă arhicunoscută din domeniul telecomunicațiilor, care, apropo, afectează foarte mult cetățenii Republicii Moldova. Cred că există sute de mii de oameni care au fost afectați, mergând în România s-au trezit când au venit înapoi cu o factură de două sau de trei mii de lei. Dar haideți să vorbim tehnic, să aducem argumente în acest sens. Insist asupra faptului că cei care au preluat guvernarea în continuare simulează o discuție cu Bucureștiul atât de vizibilă, încât...suntem unica țară europeană care mai aplică un intermediar la interconectare,Bucureștiul este deja iritat de acest lucru. De ce? Pentru că motivele sunt exclusiv la Chișinău și nu trebuia să participe ministrul de Externe, demonstrând că este o chestiune politică. Tarifele de roaming între țările Uniunii Europene au fost abolite și sunt aplicate exact aceleași tratamente sau aceleași tarife ca între operatorii naționali. Deci de la București și până la Lisabona și de la nord la sud nu există nicio problemă, iată avem un car aici pe care nu-l putem urni din loc între Chișinău și București. Există două probleme de natură politico-tehnice și juridice, care sunt ambele imputabile Chișinăului. Prima: suntem unica țară europeană care mai aplică un intermediar la interconectare. Deci nu există o relație directă între operatorul de telefonie mobilă din România și cel din Republica Moldova, ci apare pe acest lanț trofic o firmă pentru Moldtelecom, cel puțin, o firmă din Elveția, chiar dacă de acest lucru nu era nevoie, pentru că Moldtelecom este prezent în nodul de interconectare de internet Roxin de la București, iar interconectare și pentru voce, adică pentru telefon ar fi adus niște costuri...operatorii din România sunt discriminați în coraport cu cei din Republica Moldova.marginale. Nu se vrea să se facă acest lucru, este folosită o firmă din Elveția și acolo pleacă o parte din bani. Toată lumea cunoaște acest lucru, iată că domnii care au venit la guvernare acum nu vor să vadă acest lucru, ci caută soluții la București. Cea de-a doua problemă, iarăși politico-tehnică și economică, este faptul că operatorii din România sunt discriminați în coraport cu cei din Republica Moldova. Explic: una din cele mai consistente componente ale taxei de roaming este așa-numitul MTR – Mobile Termination Rates – sau tariful de terminare, care în Uniunea Europeană și în România inclusiv este reglementat de Agenția lor de Reglementare în Telecomunicații. În Republica Moldova, statul nu a dorit deliberat să reglementeze prin lege acest lucru și lasă acest lucru la latitudinea operatorilor de telefonie mobilă. Și există o discrepanță cosmică între costuri, componenta aceasta foarte importantă pe care o plătești în România și, respectiv, în Republica Moldova. De aceea, atunci când suni din România este mult mai scump când ești în roaming decât când suni din Republica Moldova. Costurile se pun pe seama operatorilor din România, iar cei din Republica Moldova nu au nicio problemă în acest sens. Am spus telegrafic...”Europa Liberă: De ce totuși nu se vrea? Dvs. insistați că la Chișinău nu se dorește acest lucru și de ce ar fi o „simulare a discuțiilor”, poate că tocmai despre eliminarea acestor piedici este vorba? Valeriu Munteanu: „Discuția trebuia purtată la Chișinău la o masă, ministrul de Externe în general nu are absolut nicio treabă în acest sens, d-lui trebuie să se ocupe cu mandatul pe care îl are. Ministrul Economiei Brânzan trebuia să-i adune pe șefii de la ANRE, CTI și pe ceilalți responsabili și să vadă foarte exact care este problema. Probabil nu se dorește, probabil există iarăși niște înțelegeri ascunse și nu putem să înțelegem de ce sau, cel mai probabil, nu există expertiză suficientă, iar guvernanții au căzut pradă unor „păstrători ai memoriei instituționale”.Îl citez aici pe vicepremierul Andrei Năstase, care l-a păstrat pe Purice, pentru că acela are memorie instituțională. Iată câte un Purice din ăștia există în toate instituțiile, cel mai probabil, iar oamenii care au venit nu au expertiză, nu vor să-i asculte, cel puțin, pe cei de la București, care le-au explicat foarte clar: „Dlor, ascultați-ne pe noi, problema este în operatorii voștri și, respectiv, în reglementări. Rezolvați asta, asta...” Și cetățeanul Republicii Moldova, pentru că pe relația cu România cetățenii României sunt afectați într-o proporție foarte mică, pentru că noi în proporție de 98 la sută interacționăm, cetățenii din Republicii Moldova, cu cei din România decât cei din România vin ș.a.m.d. Deci, ei se străduiesc să ne ajute pe noi, dar nici după această discuție care a avut loc nu se mișcă carul din loc, pentru că există anumite lucruri ca și în altă parte - și la energia electrică, și la Metalferos ș.a.m.d. „O să vedem, o să analizăm”, așa, niște discuții din astea în limbă de lemn: „O să analizăm multiaspectual problema și poate peste vreo 10 ani o să vă dăm răspuns”...”Europa Liberă: Dle Munteanu, ați mai spus că una dintre cauzele pentru care roaming-ul golește buzunarele a fost și faptul că Republica Moldova nu a adoptat reglementările și practicile europene în domeniu, prin care s-a angajat prin Acordul de Asociere cu UE, și că nu respectă convențiile internaționale din domeniul comunicațiilor ale Organizației Mondiale a Comerțului. De ce s-a întâmplat asta? Valeriu Munteanu: „Este foarte adevărat, ne-am obligat prin Acordul de Asociere și există o clauză specială în acest sens că această taxă Mobile Termination Rates să fie reglementată de stat. Și există două documente internaționale care ne obligă acest lucru – Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Anexa de comunicații la Acordul de la Marrakesh. Iată douăÎn România, spuneam, acest lucru este reglementat de stat și li s-a spus 0,76 de cenți este această Mobile Termination Rates.documente fundamentale pe care le știe toată lumea și cei care trebuie să facă acest lucru le știu. Nu doresc sau amână, ca să spun așa, le trec la capitolul „nerealizate”, „mai târziu aceste obligații față de Uniunea Europeană o să le rezolvăm, nu avem când să scriem această lege”, niște explicații din astea care nu există. În România, spuneam, acest lucru este reglementat de stat și li s-a spus 0,76 de cenți este această Mobile Termination Rates. Punct. Statul a reglementat și a spus 0,76 între operatori și 0,76 pentru toate, spuneam, până la Lisabona, în capătul acela. În Republica Moldova este de... cosmic mult mai mare acest tarif.”Europa Liberă: Dvs. sugerați, de fapt, că instituțiile statului au evitat până acum să adopte reglementările necesare pentru a favoriza firme locale „lacome”, cum spuneți, sau intermediari-căpușă. E doar o chestiune politică sau e și ilegalitate în acest sens?Valeriu Munteanu: „Nu, nu, nu este. Este o chestie foarte clară. În România, firma X de telefonie mobilă atunci când interacționează cu firma Y din Spania, din Portugalia sau din altă parte, ele intermediază juridic și economic direct, firma din România îi transferă bani pentru convorbiri firmei din Portugalia ș.a.m.d. Iată doar cu Republica Moldova – doar cu Republica Moldova! – nu este posibil acest lucru, pentru că moldovenii invocă că ei nu pot direct și, respectiv, pentru fiecare - și pentru compania de stat Moldtelecom, și pentru celelalte companii, la care n-o să le dau numele, căci sunt private, există câte un intermediar.Pentru Moldtelecom știu foarte exact că se numește compania Switzer din Germania, din câte înțeleg, și pentru ceilalți. Iată ei folosesc aceste companii.”Europa Liberă: Lucrurile nu sunt de ieri, de azi, dle Munteanu. De ce n-a fost posibilă anularea roaming-ului și înlăturarea acestor cauze anterior, pe timpul guvernărilor care s-au perindat, inclusiv din care ați făcut parte totuși? Valeriu Munteanu: „...Eu nu am fost responsabil de acest mandat. Pe mandatul meu de ministru eu pot să discut și nu cred că o să... sunt absolut sigur că nu există astfel de chestiuni, acolo unde au existat...”Europa Liberă: Nici nu vă atribuiam Dvs. personal lucrurile...Valeriu Munteanu: „Eu am înțeles. De ce? Pentru că toată lumea știe că așa au fost năravurile guvernărilor anterioare. Noi lecțiile le-am învățat,Din păcate, abordarea este aceeași – păstrarea monopolurilor, păstrarea firmelor-căpușă și intrarea în niște discuții absolut sterile, pe toate domeniile.așteptările oamenilor sunt foarte mari și supărarea noastră personală este că am așteptat o altă abordare de la această guvernare. Din păcate, abordarea este aceeași – păstrarea monopolurilor, păstrarea firmelor-căpușă și intrarea în niște discuții absolut sterile, pe toate domeniile. Iată, eu vă explic în calitatea mea de jurist și de ministru: pentru marea majoritate a acestor scheme n-a fost nevoie de două luni și jumătate; pentru unele – o zi, o săptămână, o oră, un act juridic. Nu s-a intervenit pe absolut niciun domeniu din varii motive. Eu în calitate de politician aș putea spune: pentru că ei nu vor, dar haideți să vedem care sunt cauzele. Pe această chestiune este nevoie de muncă maximum o zi, ca să scrii aceste reglementări, casă elimini intermediarul și gata, cetățenii Republicii Moldova au să fie foarte fericiți. Nu trebuie să mai aplici chestiuni, să mergi în România, să-ți cumperi cartelă, să mergi cu ea în Grecia ș.a.m.d. sau să te trezești că ajungi în România, nu știi că ești taxat foarte mult și atunci îți socate din buzunare foarte, foarte mulți bani.”Europa Liberă: Să sperăm că se va ajunge și la poduri de roaming, nu numai... Valeriu Munteanu: „Roaming-ul trebuie abolit și asta-i toată soluția.”